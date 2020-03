Bühlertal, L83 – Nötigung im Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Anzeige

Bühlertal (ots) – Nachdem es am Donnerstagnachmittag zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen sein soll, sind die Beamten des Polizeireviers Bühl auf der Suche nach Zeugen. Der Fahrer eines Renault soll gegen 17:50 Uhr auf der L 83 von Bühlertal in Richtung Bühl unterwegs gewesen sein, als ihm nach der Einmündung zur Koltzbergstraße der Seat eines Mannes entgegengekommen sein soll. Der Fahrer des Wagens soll nach Angaben des Renault-Lenkers nun auf seine Fahrbahn gefahren sein und ihn so zu einer Bremsung gezwungen haben. Personen die Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07223/99097-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4539181 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4539181