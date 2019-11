Bühlertal – Qualmender Tonofen

Anzeige

Bühlertal (ots) – Ein qualmender Tonofen hat am Donnerstagvormittag in einer Schule in der Eichwaldstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. Möglicherweise wurde der Ofen mit falschen Brennmitteln bestückt, weshalb es zur unerwünschten Rauchentwicklung kam. Ein offenes Feuer ist nicht ausgebrochen. Vorsorglich haben alle Schüler kurz nach 11 Uhr selbständig das Gebäude verlassen. Verletzt wurde nach bisherigen Feststellungen niemand. Die Wehrleute aus Bühlertal und Bühl durchlüfteten die Schule. Der Schulbetrieb konnte gegen 12 Uhr wieder aufgenommen werden. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

