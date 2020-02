Bühlertal – Schulbetrieb unterbrochen

Anzeige

Bühlertal (ots) – Vermutlich durch das Versprühen von Reizgas kam es am Dienstag kurz vor 14 Uhr bei mehreren Schülern in einer Schule zu vorübergehenden Atemwegsreizungen. Das Schulgebäude wurde durch die Schulleitung und Lehrkräfte geräumt, die Schüler in der Turnhalle gebracht und dort von hinzugerufene Rettungskräften untersucht. Gegen 15 Uhr war klar, dass niemand in eine Klinik zur Behandlung eingeliefert werden musste. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde das Schulgebäude gelüftet. Die Beamten des Polizeiposten Bühlertal haben die Ermittlungen zur Identifizierung des Verursachers aufgenommen.

/ag

