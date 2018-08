Bühlertal – Thujahecke in Brand

Anzeige

Bühlertal (ots) – Die Hintergründe eines Brandes im Wannweg sind noch unklar. Fest steht bislang, dass am Montagabend kurz nach 22 Uhr mehrere Meter einer Thujahecke in Flammen aufgingen. Nach dem Eintreffen der von Anwohnern verständigten Einsatzkräfte der Feuerwehr war klar, dass neben den Zypressengewächsen auch ein Kirschbaum in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

