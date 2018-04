Bühlertal – Tragischer Unglücksfall

Bühlertal (ots) – Ein tragisches Ende nahm der Sturz eines 75-jährigen Mannes am Mittwochnachmittag in der Laubenstraße. Der Mann war kurz vor 13:30 Uhr alleinbeteiligt von seinem Balkon im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses auf die darunter befindliche Rasenfläche gefallen. Obwohl ihm Nachbarn schnell zu Hilfe kamen und den Rettungsdienst alarmierten, verstarb der Mann in Folge seiner schweren Verletzungen in der Klinik.

