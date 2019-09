Bühlertal – Überschlagen

Anzeige

Bühlertal (ots) – Ein 60 Jahre alter Autofahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagabend schwer verletzt. Der Peugeot-Lenker war gegen 19.20 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Weg parallel zur Klotzbergstraße unterwegs, als er aus noch nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor, rechts vom Weg abkam und einen steilen Abhang hinunterstürzte. Hierbei überschlug sich das Auto mehrfach. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort musste der 60-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bühlertal unterstützten die Rettungsarbeiten vor Ort. Am Peugeot entstand ein Totalschaden.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4378560