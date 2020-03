Bühlertal – Umweltfrevel

Anzeige

Bühlertal (ots) – Die Beamten des Fachdienstes Gewerbe – Umwelt beschäftigt derzeit unter anderem eine Ablagerung von Asbestplatten mitten im Wald in der Nähe des Parkplatzes „Bildeiche“ an der Liehenbachstraße. Aufgrund der auffallend blauen Farbe an der Unterseite der Asbestplatten hoffen die Beamten darauf, dass Zeugenhinweise zum Umweltsünder führen könnten. Insgesamt wurden neun 1 mal 2 Meter große Platten einfach in den Wald entsorgt. Hinweise erbitten die Beamten unter der Rufnummer, 07222 761-464 oder an jede andere Polizeidienststelle.

/ag

