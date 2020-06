Bühlertal – Vorläufig festgenommen

Anzeige

Bühlertal (ots) – Nach einem kuriosen Vorfall am Mittwochmittag im Schönbüchweg ermitteln die Beamten des Polizeireviers Bühl unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und versuchten Pkw-Diebstahls. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 14-Jähriger gegen 12 Uhr den Umstand ausgenutzt haben, dass ein 40 Jahre alter Mann seinen Wagen unverschlossen geparkt hatte, während er zeitgleich mit Arbeiten in einem dortigen Anwesen beschäftigt war. Der Jugendliche stieg in das Fahrzeug und versuchte offenbar, damit wegzufahren. Der 40-Jährige bemerkte das kriminelle Treiben und zog den Jungen aus dem Wagen. Im Anschluss soll der 14-Jährige den Mann mit einem Küchenmesser bedroht haben. Der Jugendliche konnte durch den 40-Jährigen und mit Unterstützung zweier Zeugen zwar überwältigt werden, es gelang ihm jedoch kurz darauf die Flucht. Die alarmierten Kräfte des örtlichen Polizeireviers konnten den Verdächtigen wenig später im Rahmen der Fahndung stellen und vorläufig festnehmen. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

