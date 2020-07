Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Beamte der Bundespolizei haben am 05. Juli am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden eine Urkundenfälschung aufgedeckt.

Im Rahmen einer lagebildabhängigen Kontrolle wies sich ein 31-jähriger Iraker mit einem irakischen Reisepass aus, welcher sich bei genauer Inaugenscheinnahme als Fälschung herausstellte. Zusätzlich zeigte er eine Fiktionsbescheinigung vor, die auf eine andere Person ausgestellt war. Eine so genannte Fiktionsbescheinigung wird von der Ausländerbehörde für Personen ausgestellt, die sich in Deutschland aufhalten und die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis oder Niederlassungserlaubnis beantragt haben.

In der polizeilichen Vernehmung gab er an, vom Irak über Griechenland nach Deutschland gekommen zu sein und beide Dokumente von einem Schleuser in Griechenland erworben zu haben.

Er stellte einen Asylantrag und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitergeleitet, der falsche Ausweis sowie die Fiktionsbescheinigung wurden sichergestellt.

