Bundespolizei geht zweifach gesuchter Straftäter ins Netz

Iffezheim (ots) – Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Binnengrenze zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei vergangene Nacht am Grenzübergang in Iffezheim einen zweifach gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen den 36-jährigen Rumänen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischem Diebstahl sowie ein Haftbefehl wegen Körperverletzung, wonach er eine Freiheitsstrafe von 259 Tagen zu verbüßen hat. Er wurde ins Gefängnis gebracht.

