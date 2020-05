Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest und stellt Bargeld sicher

Anzeige

Kehl (ots) – Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Binnengrenze zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei gestern Abend im Bahnhof Kehl einen gesuchten Straftäter verhaftet.

Der 32-jähriger Marokkaner konnte sich nach seiner Ankunft mit einem Nahverkehrszug aus Frankreich nicht ausweisen und wurde zum Zwecke der Personalienfeststellung zur Dienststelle verbracht.

Dort stellte sich zum einen heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen bestand.

Zum anderen wurde bei der Durchsuchung seiner Reisetasche Bargeld in Höhe von rund 10 000,- Euro aufgefunden. Da er unglaubhafte Aussagen machte und somit Zweifel an der Herkunft beziehungsweise am rechtmäßigen Besitz des Bargeldes bestanden, wurde der gesamte Betrag sichergestellt.

Der marokkanische Staatsangehörige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nachdem die Geldstrafe durch eine Freundin begleichen wurde, nach Frankreich zurückgewiesen.

Bezüglich der Herkunft des Bargeldbetrages hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-103 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de https://twitter.com/bpol_bw

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4599529 OTS: Bundespolizeiinspektion Offenburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4599529