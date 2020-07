Bundespolizei schnappt Autoknacker – Beamte bespuckt und verletzt

Anzeige

Heidelberg (ots) – Gestern Abend versuchte ein 43-jähriger Deutscher das Handschuhfach eines unverschlossenen PKW im Parkhaus des Mannheimer Hauptbahnhofs aufzubrechen. Dabei wurde der Mann durch vier Zeugen beobachtet und an der weiteren Tatausführung gehindert. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Aufgrund der Angaben der Zeugen und der Auswertung der Videoüberwachungsanlage im Parkhaus, konnte durch die Bundespolizei eine detaillierte Personenbeschreibung erstellt werden. Kurze Zeit später erkannte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Heidelberg den flüchtigen Täter. Da sich dieser nicht ausweisen konnte, nahmen die Beamten den aggressiven und alkoholisierten Mann mit auf die Wache um seine Identität zu klären. Auf der Wache warf der Mann mit seinem Rucksack auf die Beamten und stieß seinen Kopf mehrfach gegen die Wand. Daraufhin fixierten die Bundespolizisten den Mann um ihn in die Gewahrsamszelle zu bringen. Hierbei spuckte der an Hepatitis C erkrankte Mann einem Beamten mit Blut versetzten Speichel ins Gesicht. Die Gegenwehr war derart heftig, dass derselbe Beamte einen Knochenbruch in der Hand erlitt. Der Beamte musste hierauf seinen Dienst abbrechen. Nachdem ein hinzugerufener Arzt den 43-jährigen Tatverdächtigen auf seine Gewahrsamsfähigkeit untersucht hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Nach dem Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte er seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe Jan Döring Telefon: 0721 12016 – 104 E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de www.polizei.bund.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4643541 OTS: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4643541