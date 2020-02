Bundespolizei stellt falsche Dokumente sicher

Anzeige

Rheinmünster (ots) – Beamte der Bundespolizei haben gestern, im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach London, einen italienischen Personalausweis sowie einen italienischen Führerschein sichergestellt. Mit beiden Dokumenten, bei denen es sich um Fälschungen handelte, wies sich ein 24-jähriger Albaner den Beamten gegenüber aus. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, die beiden Ausweise für insgesamt 800 Euro in Albanien gekauft zu haben. Die falschen Dokumente wurden sichergestellt und der Mann wegen Urkundenfälschung beanzeigt. Nun übernimmt das Ausländeramt die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung des 24-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-103 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de https://twitter.com/bpol_bw

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4525456 OTS: Bundespolizeiinspektion Offenburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4525456