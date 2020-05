Bundespolizei stellt verbotene Tabletten sicher

Anzeige

Kehl (ots) – Weil sie 1400 Subutex Tabletten aus Frankreich nach Deutschland gebracht hatten, müssen ein 24-jähriger Franzose und sein 25-jähriger Landsmann mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Binnengrenze zu Frankreich wurden beide am 22. Mai an der Kehler Europabrücke kontrolliert. Die verbotenen Tabletten wurden sichergestellt und mit der illegalen Einfuhr beschäftigt sich nun der Zoll. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mussten die französischen Staatsangehörigen wieder zurück nach Frankreich.

