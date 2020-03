Bundespolizei stellt verbotenes Messer sicher

Anzeige

Neuried Altenheim (ots) – Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern bei Kontrollen am Grenzübergang in Neuried Altenheim ein verbotenes Kampfmesser sichergestellt. Dies führte ein 22-jähriger Franzose griffbereit in seinem Fahrzeug mit sich. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-103 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de https://twitter.com/bpol_bw

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4547251 OTS: Bundespolizeiinspektion Offenburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4547251