Bundespolizei stellt zwei falsche Ausweise sicher und verhaftet gesuchten Straftäter

Kehl (ots) – Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Binnengrenze zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei gestern zwei falsche Ausweise sichergestellt. Ein 21-jähriger Iraner, der nach seiner Ankunft mit einem Zug aus Straßburg im Bahnhof Kehl kontrolliert wurde, wies sich mit einem falschen griechischen Personalausweis aus. Zusätzlich wurde bei ihm ein falscher ungarischer Personalausweis gefunden. Er gab an, beide Dokumente in Griechenland gekauft zu haben. Er muss nun mit Anzeigen wegen Urkundenfälschung sowie wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen rechnen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

Ebenfalls gestern gelang bei Kontrollen im Bahnhof Kehl die Festnahme eines gesuchten Straftäters. Gegen einen 29-jährigen Kameruner bestand ein Haftbefehl wegen Computerbetruges. Er wurde ins Gefängnis gebracht.

