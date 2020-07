Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen am Bahnhof

Anzeige

Mannheim (ots) – Am Montag haben Beamte der Bundespolizei einen 43-jährigen Mann am Mannheimer Hauptbahnhof kontrolliert. Die polizeiliche Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Das Amtsgericht Lörrach hatte ihn wegen Diebstahls mit Waffen zu einer Freiheitsstrafe von 120 Tagen oder ersatzweise 1800 Euro Geldstrafe verurteilt. Da er die Geldstrafe nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzuganstalt Mannheim verbracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe Daniela Barg Telefon: 0721 12016 – 103 E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de www.polizei.bund.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4651973 OTS: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116093/4651973