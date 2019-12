Bundespolizei verhaftet zwei gesuchte Straftäter in Kehl

Anzeige

Kehl (ots) – Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei gestern in Kehl zwei gesuchte Straftäter verhaftet. Gegen einen 26-jährigen Albaner, der in der Nacht im Stadtgebiet kontrolliert wurde, bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen wegen Trunkenheit im Verkehr. Nachdem er die Geldstrafe beglichen hatte,konnte dadurch eine 25-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abgewendet werden. Da er die erforderliche Geldstrafe nicht bezahlen konnte, musste ein 24-jähriger Somalier dagegen nach einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof für 10 Tage hinter Gitter. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Erschleichen von Leistungen per Haftbefehl gesucht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: 0781/9190-103 E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de https://twitter.com/bpol_bw

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4479682 OTS: Bundespolizeiinspektion Offenburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4479682