Bundespolizei verhindert widerrechtliche Verbringung eines minderjährigen Kindes ins Ausland

Achern (ots) – Schleierfahnder der Bundespolizeiinspektion Offenburg haben, im Rahmen der nächtlichen Kontrolle eines Fernreisebusses nach Italien, ein minderjähriges Kind in ihre Obhut genommen. Die Beamten sind bei der Kontrolle auf einem Parkplatz der BAB 5 bei Achern gegen 02:50 Uhr auf einen 24-jährigen Deutschen und seine 30-jährige marokkanische Frau aufmerksam geworden, in deren Begleitung sich deren gemeinsame einjährige Tochter befand. Bei der Überprüfung der Personalien im Fahndungsbestand wurde bekannt, dass gegen beide Elternteile ein Gerichtsbeschluss vorlag, wonach ihnen das Sorgerecht entzogen und ihnen zudem untersagt wurde, die gemeinsame Tochter ins Ausland zu verbringen. Da sie das Reiseziel Genua hatten, wurde die minderjährige Tochter zunächst durch die Beamten der Bundespolizei in Gewahrsam genommen und anschließend dem Jugendamt übergeben.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/75292/4393715