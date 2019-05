Bus streift Pkw – Zeugen gesucht

Anzeige

Baden-Baden (ots) – Am Samstag,18.05.2019 um 11.20 Uhr fuhr ein Linienbus von der Haltestelle Hindenburgplatz in der Kaiserstraße/Luisenstraße Richtung stadtauswärts los und streifte hierbei einen Pkw. Es entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet diese sich beim Polizeirevier Baden-Baden, Tel. 07221/680-0 zu melden.

