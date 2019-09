Calw – 17-Jähriger verletzt sich bei Unfall

Anzeige

Calw (ots) – Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstagabend ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades in der Calwer Bischofstraße zu. Der junge Mann befuhr kurz nach 19 Uhr die Bischofstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Höhe des dortigen Kinos musste er wegen einer roten Ampel verkehrsbedingt abbremsen. Durch den Bremsvorgang verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, wodurch er sich überschlug und den vor ihm bereits stehenden Mini-Cooper beschädigte. Der 17-Jährige wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4387185