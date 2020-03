Calw – 20-Jähriger zieht Frau an den Haaren und attackiert Helfer mit Pfefferspray

Anzeige

Calw (ots) – Ein 20-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Calw-Hirsau offenbar zunächst seine 19-jährige Freundin an den Haaren gepackt und danach einen 33-Jährigen mit Pfefferspray attackiert.

Laut einem Zeugen hatte der 20-Jährige seine Freundin beim Fußweg im Bereich der Alten Kuranlagen an den Haaren in Richtung Nagoldufer gezerrt. Als daraufhin der 33-Jährige der Frau zur Hilfe kam und den Angreifer von ihr wegziehen wollte, habe dieser dem Helfer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und sei dann mit der 19-Jährigen zusammen in Richtung Alte Kuranlagen weggegangen. Während der alarmierte Rettungsdienst dem 33-Jährigen die Augen spülte, gelang es den hinzugeeilten Polizeikräften, den 20-Jährigen zu stellen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

