Calw – 21-Jähriger leistet nach Verfolgung Widerstand

Anzeige

Calw (ots) – Ein 21-Jähriger leistete am Mittwochmorgen in Calw nach einer Verfolgung erheblichen Widerstand.

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen heranwachsenden Männern wurde einer der Beteiligten leicht verletzt und kurz vor Mitternacht in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Laut seinen Angaben fiel ihm bei seiner Entlassung vor dem Krankenhaus ein gelbes Fahrzeug ohne Kennzeichen auf. Da er bei den Insassen seine vorherigen Kontrahenten wiedererkannte, befürchtete er eine erneute Auseinandersetzung und verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten entdeckten das gelbe Fahrzeug daraufhin im Bereich der Eduard-Conz-Straße und wollten seine Insassen einer Kontrolle unterziehen. Anstatt anzuhalten, gab der Fahrer des Wagens jedoch Gas und versuchte zu flüchten. An der Kreuzung Welzbergweg positionierte sich daraufhin eine weitere Polizeistreife, um das flüchtende Fahrzeug zu stoppen. Der Fahrer des gelben Autos versuchte an dem Streifenwagen vorbeizufahren und kollidierte letztlich mit der Fahrzeugfront des Streifenwagens. Während der Autofahrer in der Folge fußläufig die Flucht ergriff, gelang es den Einsatzkräften den 21-jährigen Beifahrer festzunehmen, wogegen er sich heftig zur Wehr setzte. Ihn erwartet deshalb eine Anzeige wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte. Die Ermittlungen nach dem noch flüchtigen Autofahrer dauern an.

Lena Bischoff, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4551326 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4551326