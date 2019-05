22-Jähriger aus Calw vermisst

Anzeige

Seit Montag, 27.05.2019, wird ein 22-jähriger Mann aus Calw vermisst. Der Vermisste leidet an einer psychischen Erkrankung und wurde zuletzt am Montag gegen 12:45 Uhr am Lützenhardter Hof gesehen. Aufgrund seiner Erkrankung ist der junge Mann für sich selbst und andere Menschen gefährlich, meldet die Polizei.

Der Vermisste ist 1,85 Meter groß, hat dunkle Haare, eine hagere Gestalt und laut Polizei ein westasiatisches Erscheinungsbild. Er soll mit einer Camouflage-Jogginghose, einem rot-rosa melierten Shirt und einer grauen Weste bekleidet sein.

Hinweise auf den Gesuchten nimmt das Polizeirevier Calw unter 07051/1610 entgegen.

ots/BNN