Calw – 77-jähriger Fußgänger nachträglich verstorben

Anzeige

Calw (ots) – Nachtrag zur Meldung vom 18.12.2019:

Der 77-jährige Fußgänger, der am Dienstagnachmittag in einem Calwer Parkhaus von einem Fahrzeug angefahren wurde, ist am Freitagvormittag seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Mann war gegen 17.00 Uhr mit seinem Einkaufswagen auf dem zweiten Parkdeck des Einkaufszentrums unterwegs, als er beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst wurde. Mit seinen lebensgefährlichen Verletzungen war der Mann unverzüglich in eine Klinik gebracht worden, wo er am Freitag verstarb.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4475395 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4475395