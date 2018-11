Calw – 93-Jähriger stirbt bei Treppensturz

Anzeige

Calw (ots) – Zu einem tragischen Sturzgeschehen kam es am Donnerstag in Calw, als ein 93-jähriger Mann kurz vor 10:30 Uhr mit seinem Rollator eine Treppe in der Haggasse hoch oder herunter steigen wollte und dabei offenbar das Gleichgewicht verlor. Bei seinem anschließenden Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen, an denen er trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

