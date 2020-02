Calw – Anzeige wegen Raubes: Kripo hat Ermittlungen übernommen

Anzeige

Calw (ots) – Nachdem ein 57-Jähriger am Sonntagmorgen beim Polizeirevier Calw Anzeige wegen Raubes erstattet hat, werden die weiteren Ermittlungen nun durch die Kriminalpolizei geführt.

Laut Angaben des 57-Jährigen hatte er einen Großteil der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Glücksspielautomaten in einer Gaststätte in der Calwer Bahnhofstraße verbracht. Nachdem er dort einen Betrag von mehreren Hundert Euro gewonnen hätte, habe er die Gaststätte am Sonntagmorgen gegen 5:30 Uhr verlassen und sich auf den Nachhauseweg gemacht. Im Bereich der Nikolausbrücke sei er dann von einer vierköpfigen Gruppe ausgeraubt worden. Dabei hätte ihn der Haupttäter zunächst niedergeschlagen und ihm dann sein gewonnenes Bargeld abgenommen. Die Tätergruppierung sei im Anschluss über den Hermann-Hesse-Platz in Richtung Innenstadt geflüchtet. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

Den Haupttäter beschrieb der 57-Jährige als etwa 1,8 Meter großen Mann mit südosteuropäischem Erscheinungsbild, dunklerer Haut und Oberlippen- sowie Kinnbart. Er sei mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet gewesen. Zu den drei Mittätern konnte der Geschädigte angeben, dass einer davon ein etwa 1,6 Meter großer, schlanker Mann mit kurzen Haaren und südeuropäischem Erscheinungsbild sei. Dieser habe eine beige Jacke getragen. Den nächsten Mittäter beschrieb der 57-Jährige als etwa 1,8 Meter großen, schlanken Mann mit westeuropäischem Erscheinungsbild, der mit einer Jeanshose und einem weißen Sweatshirt mit Muster gekleidet gewesen sei. Zum letzten Täter gab der 57-Jährige an, dass es sich um einen etwa 1,9 Meter großen und etwa 100 Kilogramm schweren Mann mit südländischem Erscheinungsbild und hochgegelten, roten Haaren mit Irokesenschnitt handele. Diese Person habe zudem einen roten Vollbart mit rasiertem Halsbereich und sei mit einem dunklen T-Shirt sowie einem blauweißen Holzfällershirt gekleidet gewesen. Zum Alter der vier Verdächtigen liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen darum, sich unter 07231 186-4444 zu melden.

