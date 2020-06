Calw – Auto beschädigt – Fahrer gesucht

Anzeige

Calw (ots) – Am Montag, in der Zeit von circa 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Im Zwinger in Calw.

Nach bisherigen Erkenntnissen prallte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten roten Mazda, an dem ein Sachschaden von circa 4.000 Euro entstand. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend wohl unerlaubterweise von der Örtlichkeit.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch an das Polizeirevier Calw unter 07051-1613511 zu wenden.

Stefan Schuler, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4625186 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4625186