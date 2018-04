Calw- Betrügerische Spendensammlerinnen

Calw (ots) – Zwei 17-jährige rumänische Frauen sind am Freitag gegen 13.30 Uhr von einem Polizeibeamten, der in seiner Freizeit in der Innenstadt unterwegs war, dabei ertappt worden, wie sie angeblich für taubstumme Menschen Geld sammelten. Die Frauen hatten eine Liste dabei, auf denen bereits mehrere Personen vermerkt waren, die bereits gespendet hatten. Vermutlich gaben sich die jungen Frauen auch selbst als gehörlos aus. Tatsächlich kommen die Gelder nie bei den bedürftigen Menschen an sondern landen in den Taschen der Betrügerinnen. Betroffene, die diesen Frauen Geld gespendet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw, Telefon 07051 1610, zu melden.

