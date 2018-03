Calw- Betrunken Unfall verursacht und davon gefahren

Calw (ots) – Eine 48-jährige Dacia-Fahrerin ist nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Liebenzeller Straße vorerst ihren Führerschein los. Die Frau wurde dabei beobachtet, wie sie am Donnerstag gegen 14 Uhr einen geparkten Honda beschädigte und davon fuhr. Sie hinterließ einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Eine Streife des Polizeireviers Calw suchte die Verursacherin zuhause auf und stellte eine deutliche Alkoholisierung der 48-Jährigen fest. Tatsächlich ergab der Atemalkoholtest einen Wert von über 1,3 Promille. Die Frau musste die Beamten zur Blutprobe begleiten. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

