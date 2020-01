Calw – Betrunkene 31-Jährige leistet Widerstand

Anzeige

Calw (ots) – Eine unter dem Einfluss von Alkohol stehende 31-Jährige forderte in der Nacht zum Sonntag gleich längere Zeit zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Calw.

Die Frau sollte gegen 01.00 Uhr in der Calwer Innenstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz der Anhaltesignale der Beamten, fuhr sie weiter, konnte aber kurz darauf kontrolliert werden. Nach der Feststellung von Atemalkohol in ihrer Atemluft lehnte sie die Durchführung eines Atemalkoholtests ab. Da sie sich in der Folge laut schreiend weigerte, den Dienstwagen für eine Blutentnahme zu verlassen, musste sie mit unmittelbarem Zwang ins Krankenhaus gebracht werden. Dabei versuchte sie die Polizisten zu beißen und zu treten und traf dabei auch einen Polizeibeamten am Kopf. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. Erst nach Hinzuziehung der Mutter war es erst nach rund zwei Stunden später möglich, die Frau zu beruhigen und eine ärztliche Blutentnahme durchzuführen.

