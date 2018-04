Calw – Brand am alten Bahnhofsgebäude in Hirsau

Calw (ots) – Vermutlich aufgrund einer veralteten Stromleitungen, kam es am Dienstagabend zu einem Brand am alten Bahnhofsgebäude in Hirsau.

Eine Wohnungsinhaberin entdeckte kurz nach 23:30 Uhr Rauch, der aus der Fassade im rückwärtigen Bereich des Hauses, schwelte. Durch Beamte des Polizeireviers Calw konnte die Fassade vorerst mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Calw war mit 13 Kräften und 2 Fahrzeugen vor Ort und entfernte die Schindelverkleidung des Hauses um den darunterliegenden Balken zu löschen. Glücklicherweise wurde der Brand rechtzeitig entdeckt, sodass keine Personen zu Schaden kamen. Am Gebäude selbst entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise auf eine strafbare Handlung ergaben sich keine.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3919874