Calw – Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

Calw (ots) – Am 04.08.2018, gegen 20.00 Uhr, meldeten Passanten einen Gebäudebrand in der Lederstraße. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte zunächst starke Rauchentwicklung, dann offenes Feuer im Dachgeschoß des Anwesens festgestellt werden. Die Feuerwehr begann sofort mit der Brandbekämpfung, Personen befanden sich nicht im Anwesen und kamen auch nicht zu Schaden. Das Feuer konnte bis gegen 22.50 Uhr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro. Die Brandursache ist bislang ungeklärt und die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4026349