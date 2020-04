Calw – Einbruch in Büroräumlichkeiten

Anzeige

Calw (ots) – Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Montagnachmittag auf Donnerstagfrüh Zutritt in Büroräumlichkeiten und in die Räume eines Kindergartens in der Bahnhofstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten die Täter nichts entwenden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, Tel. 07051 161-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4579595 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4579595