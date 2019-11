Calw – Einbruch in einen Supermarkt

Anzeige

Calw (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Heinz-Schnaufer-Straße in Calw ein. Gegen 02:45 Uhr wurde der Einbruch festgestellt. Es wurden mehrere Türen sowie ein Schreibtisch-Container und ein Tresor aufgebrochen. Entwendet wurde Bargeld im vierstelligen Bereich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07051/1610, mit dem Polizeirevier Calw in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4451247 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4451247