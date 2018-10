Calw – Einbruch in Fachgeschäft – Zeugen gesucht

Anzeige

Calw (ots) – Bei einem Einbruch in ein Fachgeschäft in der Hauptstraße in Calw erbeutete ein bislang unbekannter Täter am Montagmorgen Gegenstände im Wert von einigen tausend Euro.

Nach bisherigem Kenntnisstand hebelte der Dieb zwischen 20:00 und 06:00 Uhr mit brachialer Gewalt die Eingangstüre auf und verschaffte sich so Zutritt zu dem Geschäft. In der Folge durchwühlte er mehrere Schränke und entwendete daraus etliche Stangen Zigaretten sowie circa 400,00 Euro Bargeld. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Calw telefonisch unter 07051/1610 entgegen.

