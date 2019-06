Calw – Einbruch in Gaststätte

Anzeige

Calw (ots) – Unbekannte sind am führen Montagmorgen in eine Gaststätte in Calw eingebrochen und haben aus den dortigen Geldspielautomaten Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Täter zwischen 05:00 und 05:45 Uhr gewaltsam ein Fenster des in der Bahnhofstraße gelegenen Gebäudes. Nachdem sie hierüber ins Innere der Gaststätte gelangt waren, brachen sie die hier aufgestellten Spielautomaten auf und entwendeten das darin enthaltene Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/1610 in Verbindung zu setzen.

