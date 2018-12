Calw – Einbruch in Hotel

Anzeige

Calw (ots) – In der Nacht zum Sonntag wurde gewaltsam in ein Hotel in der Wildbader Straße in Hirsau eingebrochen. Nachdem der oder die Täter über die Umzäunung des Außenbereichs gestiegen waren, wurde die Tür zur Restaurantküche aufgehebelt. Im Innern wurden auf die gleiche Weise mehrere Türen gewaltsam aufgebrochen und Schubladen und Behältnisse durchwühlt. Den Einbrechern fielen mehrere hundert Euro Bargeld in die Hände, wobei über das genaue Diebesgut noch keine Angaben gemacht werden können. Die Tatzeit wird von Sonntagmorgen 00.15 Uhr bis 06.50 Uhr eingegrenzt. Die Einbrecher hinterließen einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Calw unter 07051/1610 entgegen.

