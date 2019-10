Calw – Einbruch in Kindergarten

Anzeige

Calw (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Mittwoch, 12.00 Uhr und Donnerstag, 10.00 Uhr, in einen Kindergarten in der Schützenstraße ein. Gewaltsam verschafften sie sich Zutritt in die Einrichtung und durchwühlten im Innern sämtliche Schränke. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einen Laptop. Ob die Diebe noch mehr mitgenommen haben, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07051/1610 an das Polizeirevier Calw.

