Calw – Einbruch in Museum

Anzeige

Calw (ots) – Ein Unbekannter ist von Sonntag auf Dienstag in ein Museum in Calw eingedrungen.

Der Einbrecher schlug ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt in das Gebäude in der Bahnhofstraße. Dort entwendete er einen kleinen Geldbetrag und flüchtete dann unerkannt. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07051 1613511 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4646889 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4646889