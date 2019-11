Calw – Einbruch in Schulkiosk

Anzeige

Calw (ots) – Unbekannte sind am Wochenende in das Schulkiosk einer Realschule in Calw eingebrochen und haben dabei Süßigkeiten entwendet. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf etwa 1.000 Euro.

Nach den bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst mit mehreren Gegenständen vergeblich, die Scheiben des in der Straße „Im Entenschnabel“ gelegenen Schulgebäudes einzuschlagen. Anschließend hebelten sie das Fenster auf und gelangten schließlich in das Schulkiosk. Dort entwendeten sie nach den bisherigen Erkenntnissen mehrere große Dosen mit Süßigkeiten im Wert von insgesamt etwa 50 Euro.

Wer verdächtigen Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/1610 in Verbindung zu setzen.

