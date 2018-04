Calw – Fahrzeug beschädigt

Calw (ots) – Am Samstag wurde in der Zeit von 15:30 Uhr und 16 Uhr ein im oberen Parkdeck des „City Center“ abgestellter PKW Chevrolet an der rechten hinteren Seitenwand und Stoßstange beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen dürfte der Schaden durch einen Einkaufswagen entstanden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zu dem bislang noch unbekannten Verursacher sucht die Polizei in Calw Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Tel. 07051/161-250 bei der Polizei zu melden.

Peter Gaida/Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3923014