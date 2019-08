Calw – Fahrzeugscheibe eines Wohnmobils eingeschlagen

Anzeige

Calw (ots) – Zwischen dem 20.08.2019 und dem 27.08.2019 schlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines in der Christian-Barth-Straße in Calw abgestellten Wohnmobils ein. Das Wohnmobil war am Fahrbahnrand in Kreuzungsnähe zur Roseggerstraße abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 350 Euro.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07051/1610, mit dem Polizeirevier Calw in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4359769