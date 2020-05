Calw-Hirsau – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Anzeige

Calw-Hirsau (ots) – Am Sonntagnachmittag ereignete sich in der Liebenzeller Straße in Calw-Hirsau ein Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Der 57 Jahre alte Rennradfahrer befuhr gegen 14.45 Uhr in Begleitung einer weiteren Radfahrerin auf dem Radweg die Liebenzeller Straße. An der Kreuzung zur Bundesstraße 463 mussten die beiden Radfahrer wegen einer roten Ampel anhalten, wie auch der hinten ihnen befindliche größere dunkle Pkw. Als die Ampel auf „grün“ schaltete, fuhren die beiden Radfahrer an, um geradeaus in den Ernstmühler Weg zu fahren. Plötzlich soll die am Steuer des dahinter befindlichen Pkw sitzende Frau die beiden Radfahrer links überholt und ohne zu blinken nach rechts in Fahrtrichtung Calw abgebogen sein. Der 57-Jährige kam daraufhin zu Fall und wurde leicht verletzt, wobei auch seine Kleidung und sein Fahrrad beschädigt wurden. Die Fahrerin soll noch in den Rückspiegel geschaut haben aber einfach davongefahren sein.

Die Familie, welche sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin notiert hat, und mögliche weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/161-3511 in Verbindung zu setzen.

