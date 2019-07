Calw- In Rohbau eingedrungen

Anzeige

Calw (ots) – In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in den Rohbau einer Baufirma im Industriegebiet Im Interkom eingedrungen. Vermutlich wurden die Täter gestört, denn sie ließen zum Abtransport bereit gestellte Quad-Reifen zurück. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Calw, Telefon 07051 1610, erbeten.

