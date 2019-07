Calw- In Schule eingebrochen- Zeugen gesucht

Anzeige

Calw (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Schule Am Schießberg angerichtet. Die Täter drangen in der Nacht zum Dienstag dort gewaltsam in einen Lagerraum ein, entkamen aber offensichtlich ohne Beute. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Calw, Telefon 07051 1610, erbeten.

