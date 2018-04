Calw – Jugendliche nach Tresordiebstahl aus Schule festgenommen

Calw (ots) – Zwei Jugendliche konnten in der Nacht zum Mittwoch in Calw festgenommen werden, nachdem sie sich widerrechtlich Zutritt in eine Schule verschafften und aus dieser einen Tresor erbeuteten. Ein durch Klopfgeräusche aus der Schule aufmerksam gewordener Zeuge verständigte hierüber um kurz nach 02.30 Uhr das Polizeirevier Calw. Die alarmierten Beamten erschienen kurze Zeit später vor Ort. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass sich ein 16- und ein 17-Jähriger mittels eines entwendeten Generalschlüssels Zutritt in die Schule in der Eduard-Conz-Straße verschafften. Im dortigen Sekretariat hebelten sie einen Tresor aus der Verankerung und transportierten diesen in eine nahegelegene Tiefgarage. Mithilfe eines mitgeführten Werkzeugs öffneten die Jugendlichen den Tresor und entnahmen aus diesem Bargeld. Die beiden konnten nach kurzer Flucht zu Fuß durch Beamte des Polizeireviers Calw festgenommen werden. Einer der Einbrecher führte das entwendete Bargeld sowie eine ungeladene Schreckschusswaffe mit sich.

