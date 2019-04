Calw- Mit Softair-Waffe Sachbeschädigungen begangen- Zeugen gesucht

Anzeige

Calw (ots) – In der Nacht zum Donnerstag waren Unbekannte in Altburg vermutlich mit einer Softair-Waffe unterwegs und haben damit einen Sachschaden von mindestens 3.000 Euro angerichtet. Im Freiherr-von-Palm-Weg beschossen sie einen am Straßenrand geparkten Toyota, in der Wilhelm-Hauff-Straße waren an einem Fenster mehrere Einschusslöcher festzustellen und im Alzenberger Weg wurde durch die Stahlkugeln die Heckscheibe eines Mercedes beschädigt. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw, Telefon 07051 1610, zu melden.

