Calw- Mofafahrer mit 1,8 Promille um 10 Uhr vormittags umgefallen

Calw (ots) – Ein bisschen Klischee und etwas Slapstick, so kann man es sich bildlich vorstellen, als ein 55-jähriger Betrunkener am Dienstagvormittag mit dem Mofa während dem Fahren in der Liebenzeller Straße in Calw einfach zur Seite gekippt ist und auf der Straße liegen blieb. Der Mann fuhr mit dem Piaggio-Mofa aus einer Grundstücksausfahrt und bog auf die Liebenzeller Straße ein. Dabei kippte er samt Mofa aufgrund seines alkoholisierten Zustandes zur Seite und blieb so längere Zeit auf der Straße liegen, obwohl er sich nur leicht verletzte. Eine Zeugin informierte den Rettungsdienst und die Polizei. Ein Test ergab bei dem Mittfünfziger einen Atemalkohol von knapp über 1,8 Promille. Auch wenn es sich im ersten Moment lustig lesen mag, hat diese Aktion ernsthafte Konsequenzen, denn der Mofafahrer hat sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten und kann sich glücklich schätzen, dass nichts Schlimmeres passiert ist.

