Calw – Motorradunfall: 20-jährige Sozia leicht verletzt

Calw (ots) – Zu einem Motorradunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Montagabend auf der Bundesstraße 463 zwischen Talmühle und Wildberg gekommen.

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer und seine gleichaltrige Sozia waren gegen 22 Uhr mit einer Honda von Calw in Richtung Wildberg unterwegs. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet das Krad in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Während der Fahrer unverletzt blieb, erlitt die 20-jährige Sozia durch den Sturz leichte Verletzungen am Bein. Sie wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

